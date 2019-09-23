Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Yaz ayları bitti, sonbahar yüzünü gösterdi. Hemen hemen her iş kolunda sonbahar-kış hazırlığı yoğunlaştı. Giyim sektörü indirimli satışları neredeyse bitirdi ama mobilyada rüzgar yeni başlıyor. Çünkü düğünler için yapılan hazırlıklar bitti, düğünlerin sayısı azaldı. Böyle olunca da mobilya sektörü stoklarını eritip yeni modeller için hazırlık yapmak amacıyla indirimli satışlarını başlattı. Bazı markalarda yüzde 40’a varan indirimlerin yanı sıra şirketin dahil olduğu grupta üretilen bazı ürünler de hediye olarak veriliyor. Evinde değişiklik yapmak isteyenler için bu dönem çok önemli fırsat. Seneye yaza evlenecekler ya da evinde mobilya değiştirmek isteyenler için bu indirimler değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Bazı markalarda 7 bin liralık bir koltuk takımını 3 bin 700 liraya almak mümkün. Ayrıca Kelebek Mobilya, indirimli satışlara ilave olarak Teka Ankastre ürünleri hediye ediyor. Enza ise her 15 bin 900 liralık alışverişe 1200 liralık indirim çeki hediye ediyor. Üstelik mutlaka tek modelin tüm parçalarını almak da şart değil. Odanın büyüklüğüne, ihtiyaca göre parça seçmek mümkün. Böylece odalar mobilya mağazasına dönüşmüyor, hesaplı alışveriş yapılıyor.