Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Fakat uzmanlar dönmeden önce, tam da tadilat yasakları kalkmışken, yazlıkların koruma altına alınmasını tavsiye ediyor. İzocam Genel Müdür Yardımcısı Doruk Özcan, uzun süre boş kalan yazlıklarda yağışlar ve düşük sıcaklık sebebiyle nem, küf, mantar gibi anti hijyenik oluşumlara dikkat çekiyor ve bu olumsuz şartların yalıtımla engellenebileceğini ifade ediyor. Yalıtımın sadece kışın nem ve küf oluşumunu önlemediğini, yazın a sürekli çalışan klimalardaki elektrik sarfiyatını azalttığını söyleyen Özcan “Mekânlarımızın sadece beden sağlığı değil, ruh sağlığımızı da etkilediğini unutmamalı. Tavsiyemiz, dış mekân için çepeçevre İzocam Manto Levhaları eğimli çatıya ise çatı şiltesi ve ruloban” dedi.