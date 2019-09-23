Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lapseki'de balıkçılık yapan Niyazi Acar, bu sene bol palamut ve torik beklediklerini söyledi. Balık halinde kolyoz ve yeşil istavrit 20 lira, çipura 40 lira, lüfer 100 lira ve sardalya ise 10 liradan alıcı bekliyor.