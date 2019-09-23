İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, il genelinde haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, bu kişileri takibe aldı. ’Basit yaralama’, ’hakaret’ gibi suçlardan 5 kaydı bulunan firari Filiz Özgürcan, Canik’te, polis ekiplerince yapılan baskınla gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş 43 ay hapis cezası bulunan Özgürcan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen Özgürcan, kendisini görüntüleyen gazetecilere çantasını fırlatarak tepki gösterdi. Adliyede işlemleri tamamlanan Filiz Özgürcan, cezaevine konuldu.
Firari kadın yakalanınca gazetecilere çanta fırlattı
23.09.2019 - 15:16 | Son Güncelleme: 23.09.2019 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da, 43 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Filiz Özgürcan, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Özgürcan, kendisini görüntüleyen gazetecilere çantasını fırlatarak tepki gösterdi.
Etiketler : Samsun,
652128 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/652128.aspx
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