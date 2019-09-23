Kaza, Malkara-Keşan yolunda Malkara ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Kadıköy Mahallesi’ne gitmekte olan Rahim Özcan (85) yönetimindeki 59 LC 532 plakalı motosiklet, kamyona çarpmamak için manevra yaparken devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Özcan, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
85 yaşındaki motosikletli kazada yaralandı
23.09.2019 - 19:13 | Son Güncelleme: 23.09.2019 - 19:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kullandığı motosikletle kaza yapan yaşlı adam yaralandı.
Kaza, Malkara-Keşan yolunda Malkara ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Kadıköy Mahallesi’ne gitmekte olan Rahim Özcan (85) yönetimindeki 59 LC 532 plakalı motosiklet, kamyona çarpmamak için manevra yaparken devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Özcan, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : tekirdağ,
652171 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/652171.aspx
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