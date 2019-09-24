Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşi F.K. evdeki bütün eşyaları toplayarak evi boşaltırken Adıyaman Aile Mahkemesi de 2,5 sene süren mahkeme sonunda Yakıcı’nın eski eşine aylık 400 TL nafaka ödemesine, mahkemenin açıldığı tarihten mahkemenin bittiği tarihe kadarki nafaka miktarının da tek seferde ödemesine hükmetti. Mahkeme ayrıca davacının avukatlık masrafıyla mahkeme masrafının da Yakıcı’nın ödemesine karar verdi. İşsiz olan Erkan Yakıcı, 3 Ekim tarihine kadar yaklaşık 11 bin TL’yi ödeyemezse cezaevine girecek. Parayı ödeme imkânının olmadığını söyleyen Yakıcı, Cumhurbaşkanı’ndan yardım istedi.





