Eşi F.K. evdeki bütün eşyaları toplayarak evi boşaltırken Adıyaman Aile Mahkemesi de 2,5 sene süren mahkeme sonunda Yakıcı’nın eski eşine aylık 400 TL nafaka ödemesine, mahkemenin açıldığı tarihten mahkemenin bittiği tarihe kadarki nafaka miktarının da tek seferde ödemesine hükmetti. Mahkeme ayrıca davacının avukatlık masrafıyla mahkeme masrafının da Yakıcı’nın ödemesine karar verdi. İşsiz olan Erkan Yakıcı, 3 Ekim tarihine kadar yaklaşık 11 bin TL’yi ödeyemezse cezaevine girecek. Parayı ödeme imkânının olmadığını söyleyen Yakıcı, Cumhurbaşkanı’ndan yardım istedi.
Nafaka ödemezse cezaevine girecek
24.09.2019 - 03:29 | Son Güncelleme: 24.09.2019 - 03:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da iki çocuğunun annesi ve 12 senelik eşiyle şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanan Erkan Yakıcı, nafaka mağduru oldu.
Eşi F.K. evdeki bütün eşyaları toplayarak evi boşaltırken Adıyaman Aile Mahkemesi de 2,5 sene süren mahkeme sonunda Yakıcı’nın eski eşine aylık 400 TL nafaka ödemesine, mahkemenin açıldığı tarihten mahkemenin bittiği tarihe kadarki nafaka miktarının da tek seferde ödemesine hükmetti. Mahkeme ayrıca davacının avukatlık masrafıyla mahkeme masrafının da Yakıcı’nın ödemesine karar verdi. İşsiz olan Erkan Yakıcı, 3 Ekim tarihine kadar yaklaşık 11 bin TL’yi ödeyemezse cezaevine girecek. Parayı ödeme imkânının olmadığını söyleyen Yakıcı, Cumhurbaşkanı’ndan yardım istedi.
Etiketler : dava,haberler,
652219 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/652219.aspx
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