Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gün boyu toplamda 230 kilogram atık toplayan gönüllüler, 2016 yılından bu yana toplamda dört tona yakın atığı geri dönüşüme kazandırdı. Etkinlikte konuşan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, kıyıların ve denizlerin kirletilmesine dikkat çekti. Ayyarkın, “Okyanusların yüzeyindeki plastiklerin kapladığı toplam alanın Türkiye’nin yüzölçümünden daha büyük olduğu belirtiliyor. Her yıl denizlere 8 milyon ton plastik atılıyor. Bu yüzden Uluslararası Kıyı ve Deniz Temizliği Günü çok önemli. Gelecek bizim, gelecek hepimizin” dedi.



Bazı atıkların

yok olma süreleri:

Strafor 5.000-2 milyon sene

Cam Şişe 4.000 sene

Plastik 1.000 sene

Telefon Kartı 1.000 sene

Su Boruları 1.000 sene

Bebek Bezi 550 sene

Plastik Tabak 500 sene

Pet Şişe 400 sene



Halime Gürbüz İZMİR

