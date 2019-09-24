Gün boyu toplamda 230 kilogram atık toplayan gönüllüler, 2016 yılından bu yana toplamda dört tona yakın atığı geri dönüşüme kazandırdı. Etkinlikte konuşan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, kıyıların ve denizlerin kirletilmesine dikkat çekti. Ayyarkın, “Okyanusların yüzeyindeki plastiklerin kapladığı toplam alanın Türkiye’nin yüzölçümünden daha büyük olduğu belirtiliyor. Her yıl denizlere 8 milyon ton plastik atılıyor. Bu yüzden Uluslararası Kıyı ve Deniz Temizliği Günü çok önemli. Gelecek bizim, gelecek hepimizin” dedi.
Bazı atıkların
yok olma süreleri:
Strafor 5.000-2 milyon sene
Cam Şişe 4.000 sene
Plastik 1.000 sene
Telefon Kartı 1.000 sene
Su Boruları 1.000 sene
Bebek Bezi 550 sene
Plastik Tabak 500 sene
Pet Şişe 400 sene
Halime Gürbüz İZMİR