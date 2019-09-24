Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mardin, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.B., M.P., S.T., E.K. ve F.G.'nin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.
Mardin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
24.09.2019 - 17:41 | Son Güncelleme: 24.09.2019 - 17:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Mardin,FETÖ,
652388 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/652388.aspx
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