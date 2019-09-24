Emniyet ekipleri, yaptıkları uygulamada, cadde üzerinde giden bir araçtan şüphelendi. Ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan aramada kutu ve peçete içerisinde baraj ve arabanın çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 1300 adet ecstasy hap ele geçirildi. 3 şahıs gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
1300 adet ecstasy hap ele geçirildi
24.09.2019 - 19:38 | Son Güncelleme: 24.09.2019 - 19:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde şüphe üzerinde durdurulan araçta 1300 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,narkotik,
652404 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/652404.aspx
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