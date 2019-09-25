Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,piyasaya sahte para sürenlerle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 2 şüpheli bir araçta tespit edilerek düzenlenen operasyonla yakalandı.Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 392 adet sahte 100 TL ele geçirildi.
Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Elazığ'da 392 adet sahte 100 TL ele geçirildi
25.09.2019 - 00:24 | Son Güncelleme: 25.09.2019 - 00:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ polisinin yaptığı çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı, sahte 392 adet 100 TL elegeçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,piyasaya sahte para sürenlerle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 2 şüpheli bir araçta tespit edilerek düzenlenen operasyonla yakalandı.Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 392 adet sahte 100 TL ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Elazığ,
652433 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/652433.aspx
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