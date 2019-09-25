Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu toplantısı; dört kıtadan 50’ye yakın ülkeden Kızılhaç ve Kızılay ulusal derneğinden temsilcilerin katılımıyla Girne Elexus Otel’de yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu ve Senegal Kızılhaçı Başkanı Abdoul Azize Diallo’nun başkanlık ettiği buluşmaya, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da katıldı. “Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından bize tanıtma hakkı verilmeli” diyen Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Bülent Çıraklı “Ayrımcı muameleyle karşı karşıyayız. Cenevre’de başvuru yapıyoruz belgelerimiz yok ediliyor. Barış elimiz sürekli havada kalıyor” dedi. Dr. Kınık ise “Politik sebeplerden ötürü, insani yardım haklarından mahrum bırakılıyoruz. Bu toplantı tarihî bir fırsat. Kıbrıs’ın güneyi tanınıyor, Türk tarafının başvurusu reddediliyor. Böyle bir şey olamaz” diye konuştu. Grup, bugün deklarasyon yayımlayacak. 1963’te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi’nin temel ilkeleri olan “insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik” çerçevesinde çalışan bir yardım kuruluşu olmasına rağmen Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından kabul görmüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, 1974’ten beri, komite tarafından tanınmak için çabalarını sürdürüyor.