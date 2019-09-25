Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi...Tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, Andorra maçında belinden sakatlandığı için milli takım kadrosunda çıkartılmıştı. Fenerbahçe’ye döndükten sonra Alanya deplasmanına götürülmeyen Emre, Ankaragücü maçı öncesi sadece 30 dakika idman yaptı. Buna rağmen 41. dakikada oyuna girip etkili bir futbol sergiledi. Kaptanın belindeki ağrılar devam ediyor. Ancak bu, antrenmanlarda fırtına gibi esmesine engel olmadı!

Fenerbahçe’nin önceki gün başlayan derbi provası dün devam etti. Emre Belözoğlu, her iki idmanda da müthiş bir performans sergiledi. Yıldız futbolcu, çift kale maçlarda ortaya koyduğu futbolla, cumartesi günkü zorlu Galatasaray derbisine hazır olduğunu gösterdi.