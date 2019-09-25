Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan lisesi öğrencisi Hatice Türktaş (14), geçen çarşamba günü dışarıda gezmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Hatice Türktaş’tan haber alamayan ailesi, çevrede aradı. Ancak arama çalışmaları sonuç vermeyince durumu jandarma ve polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp genç kızının bir an önce bulunmasını isteyen ailesi onun için endişelendiklerini söyledi.