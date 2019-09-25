Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun yıllardır şiddetli bir iç savaşın yaşandığı Suriye'nin İdlib şehrinde büyük bir insani kriz kapıya dayandı. 4 milyondan fazla sivilin yaşadığı İdlib iç savaş sürecinde yoğun bir göç akınına uğramıştı. Temiz su ve un stoklarının tükendiği şehirdeki gıda krizinin derinleşmesi milyonlarca sivilin hayatını tehdit ediyor. Sivil toplum kuruluşları insani kriz tehlikesi altındaki İdlib'e yardımlarını sıklaştırdı. O derneklerden biri Gaziantep merkezli Paylaş İnsani Yardım Derneği. Dernek İdlib'e 2 tır temiz su 1 tır un sevkiyatı yaptığını açıkladı.



Çadırlarda kalan mülteciler de unutulmadı

Paylaş İnsani Yardım Derneği Genel Başkanı Ali Kırmızı, İdlib ve çevresindeki un ve su stoklarının tükenmesi sonucu kampanya başlattıklarını bildirerek, toplanan yardımlarla acil kampanyanın ilk sevkiyatının yapıldığını duyurdu.

Bağşçılar sayesinde gönderilen unlardan yapılan ekmeklerden on binlerce ailenin ekmek ihtiyacının karşılandığını ifade eden Kırmızı, "Binlerce aileye de su dağıtımı da yapıldı. Çadırlarda yaşam mücadelesi vermeye çalışan ailelere erzak ve nakit para yardımı gerçekleştirildi" dedi.

Dernek daha önce de Suriye'ye geniş kapsamlı yardımlar düzenlemişti.