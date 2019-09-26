Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de ebeveynlik hakkında kitaplar yazan Kristine ile eşi Michael, Ukrayna doğumlu Natalia'yı 2010 yılının Mayıs ayında evlat ediniyor. Ancak çift, bir süre sonra olayların görüldüğü gibi olmadığı konusunda şüphelenmeye başlıyorlar. Daha sonra doktorların kemik testi yaptığı Natalia'nın en az 14 yaşında olduğu ortaya çıkıyor.

Daily Mail'e konuşan Kristine "Aile üyelerini öldürmek, onları bir battaniyeye sarıp arka bahçeye gömmek istediğini söyler ve bununla ilgili resimler çizerdi. Onu kahveme çamaşır suyu gibi kimyasallar koyarken gördüm ve ne yaptığını sordum. Bana 'seni zehirlemeye çalışıyorum' cevabını verdi" dedi.

Kristine medyanın onu çocuk istismarcısı gibi göstermeye çalıştığını ancak ortada bir çocuğun olmadığını belirtti. Kristine "Natalia bir kadındı. Yetişkin dişleri çıkmıştı. Bir santimetre bile boy atmıyordu ki boy uzaması durumu cücelik hastalığı olan çocuklarda görülüyor." dedi.

DOKTORLAR NATALIE'NİN BÜYÜK OLDUĞUNU DOĞRULADI

Alie, doktorların yalnızca yetişkinlerde görülen ciddi bir psikolojik rahatsızlığa sahip olduğunu doğrulamalarına rağmen medyanın onları çocuk istismarcısı gibi göstermesine isyan etti.

Jake isminde otizmli bir öz çocukları olan aile Natalia'yı ailenin tam bir üyesi gibi kabul ettiklerini, gayet iyi birer anne baba olduklarını, Natalie'yi evlatlık işlemleri sırasında belgelerin neden yetersiz olduğunu da vicdani sebeplerle sorgulamadıklarını belirtti.

YAŞININ BÜYÜK OLDUĞUNU İTİRAF EDİYOR

Natalia'nın ruh sağlığının bir noktada iyice kötüleşmesi sonrası çevresine riskli hale gelmeye başlıyor. Bu nedenle hastaneye yatırılan Natalie. orada yaşının büyük olduğunu ve hiçbir pişmanlık duymadan aile üyelerini öldürmeye çalıştığını itiraf etti.

AİLE KANADA'YA YERLEŞTİKTEN SONRA TEKRAR ÇOCUK GİBİ DAVRANMAYA BAŞLIYOR

Hakimin sonunda doğum yılını 1989 olarak düzenlediği Natalie yetişkin yardımı almasına rağmen aile Kanada'ya yerleştikten sonra tekrar çocuk gibi davranmaya devam ediyor.

Kristine ise bütün suçlamaları reddederek oğlunun eğitimi için Kanada'ya gittiklerini, Natalia'nın yetişkin biri olduğu defalarca kanıtlanmasına rağmen hala ihmalle suçlandıklarını söyleyerek isyan ediyor. Polis, 2014 yılında boşanan çifti ağır ihmalle suçlayarak dava açıyor.

Boşanan çift, Natalie'nin yaşının büyük olduğunun kanıtlanmasına rağmen yargılandıkları gerekçesiyle mağdur olduklarını iddia etti.