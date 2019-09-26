Silivri açıklarında saat 10,32'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Silivri ve çevresinde hissedildi. AFAD, depremin yerin 7.78 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Silivri açıklarında deprem| İstanbul'da deprem oldu mu? ( Son Depremler)
26.09.2019 - 10:45 | Son Güncelleme: 26.09.2019 - 10:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Silivri açıklarında saat 10.32'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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652699 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/652699.aspx
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