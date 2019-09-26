Silivri açıklarında saat 10,32'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Silivri ve çevresinde hissedildi. AFAD, depremin yerin 7.78 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.