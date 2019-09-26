Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şırnak’tan Siirt’e kaçak sigara geleceği bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Araç Eruh ilçesi girişinde durdurulmaya çalışılmış ve aracın kaçması neticesinde yapılan takip sonucu araç Eruh ilçesi merkezinde yakalanmış olup, yapılan aramada; 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak Eruh Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş olup, alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli şahıs hakkında gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır” denildi.