Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Ceviz toplamak için ağaca çıkan Osman A, ağaçtan düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi alınan Osman A. hayata ancak bir gün tutunabildi. Osman A'nın öldüğü haberini alan yakınları göz yaşlarına boğuldu.