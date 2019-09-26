Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre; İstanbul’un Silivri ilçesinde Marmara Denizi açıklarında, Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre 5,8 şiddetinde meydana gelen deprem Bilecik’te de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar hemen kendilerini sokağa atarken sarsıntının Bilecik’te 5-6 saniye sürdüğü kaydedildi.