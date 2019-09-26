Alınan bilgilere göre; İstanbul’un Silivri ilçesinde Marmara Denizi açıklarında, Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre 5,8 şiddetinde meydana gelen deprem Bilecik’te de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar hemen kendilerini sokağa atarken sarsıntının Bilecik’te 5-6 saniye sürdüğü kaydedildi.
5.8’lik deprem Bilecik’te de hissedildi
26.09.2019 - 14:34 | Son Güncelleme: 26.09.2019 - 14:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da meydana gelen 5.8’lik deprem Bilecik’te de hissedildi.
Etiketler : Bilecik,deprem,
652754 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/652754.aspx
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