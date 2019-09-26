Edinilen bilgiye göre, Çamaş ilçesinde Nevzat Ağırtaş isimli vatandaşı gezdiği esnada arı soktu. Arının sokmasıyla fenalaşan Ağırtaş, daha sonra Fatsa Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Nevzat Ağırtaş burada tüm yapılan müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.
Arı soktu, hayatını kaybetti
26.09.2019 - 15:07 | Son Güncelleme: 26.09.2019 - 15:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’nun Çamaş ilçesinde arının soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : arı,ölüm,hayat,
652761 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/652761.aspx
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