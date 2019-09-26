Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik oluşturdu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,0 olarak açıklarken, AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul Valiliği, hasar ihbarı yapılmadığını açıkladı. İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 15 artçı sarsıntı yaşandı.

14 ARTÇI DEPREM YAŞANDI

İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 15 artçı sarsıntı yaşandı.

2 İLDE DAHA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Deprem Kocaeli'de de paniğe neden oldu. Kocaeli merkezinde ve ilçelerde hissedilen depremde kısa süreli panik olurken bina içlerinde olan insanlar hızla kendini sokağa attı. Deprem sonrası panik yaşanan Kocaeli genelindeki okullarda öğrenciler sınıflardan bahçeye çıkarılırken eğitime yarım gün ara verildi. Deprem sonrası korku ile okul önlerine gelen veliler ise çocuklarını alarak evlerine döndü.

Bursa'da bugün okullar tatil edildi



Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Silivri Merkezli olarak meydana gelen depremin Bursa’da da hissedilmesi nedeniyle öğrencilerimizde oluşan kaygının giderilmesi amacıyla Bursa’daki tüm okullar Bursa Valiliği kararıyla 26/09/2019 (bugün) saat 14.30 itibarıyla bir gün süreyle tatil edilmiştir" denildi