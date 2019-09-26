Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızılay Başkanı Kerem Kınık İstanbul'daki 6.0 şiddetindeki depremin ardından çok önemli uyarılarda bulundu.

RİSKLİ BİNALARDAKİ VATANDAŞLARIMIZIN EVLERİNİ TERK ETMESİ GEREKİYOR

Kerem Kınık, "Bu #Deprem Marmarada beklediğimiz büyük deprem fayında oldu. Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar (4 ve üzeri)sürebilir. Yerkabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmesi gerekiyor" dedi.

AFAD: HASARLI BİNALARA GİRMEYİN

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Hasarlı binalara girmeyin" diye konuştu. AFAD öte yandan, "4 ilden 80 kurtarma ekibi İstanbul'a sevk edildi" açıklamasında bulundu.

SULTANGAZİ VE EYÜP'TE İKİ BİNADA HASAR OLUŞTU

AFAD: Türkiye Deprem Veri Merkezi'nden alınan verilere göre Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı AFAD, İstanbul'daki ilk belirlemelerde bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar olduğu ve Avcılar'da bir minarenin kısmen yıkıldığı bilgisine ulaştı. Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edilirken Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar oluştu.

80 AFAD ARAMA KURTARMA UZMANI, İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

AFAD: Olası ihtiyaca karşı AFAD İstanbul Arama Kurtarma Birliği'ne destek olarak Sakarya, Bursa, Ankara ve Afyonkarahisar'daki dört AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nden 80 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı, İstanbul'a sevk edildi. Haberleşme hatlarındaki sorunun giderilmesi için yürütülen çalışma ise sürüyor

KAĞITHANE'DE BİNA YAN YATTI

İstanbul’da bugün öğlen saatlerinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kağıthane ilçede bulunan bir bina yan yattı. Yan yatan bina havadan drone ile görüntülendi.