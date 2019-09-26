AFAD Deprem Daire Başkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yerin 8,54 kilometre altında saat 15.33’te 3,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, Ayvacık ilçe merkezi ve civar köylerde hissedilirken, can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.
Çanakkale’de 3,8 şiddetinde deprem meydana geldi
26.09.2019 - 16:05 | Son Güncelleme: 26.09.2019 - 16:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AFAD Deprem Daire Başkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yerin 8,54 kilometre altında saat 15.33’te 3,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, Ayvacık ilçe merkezi ve civar köylerde hissedilirken, can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.
Etiketler : afad,deprem,
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