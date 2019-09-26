Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD Deprem Daire Başkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yerin 8,54 kilometre altında saat 15.33’te 3,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, Ayvacık ilçe merkezi ve civar köylerde hissedilirken, can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.