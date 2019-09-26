Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü, bazı binalar hasar gördü. Şirinevler Yeniçeri Sokakta bulunan bir apartman deprem nedeniyle çatladı. Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.
Şirinevler'de depremde bina çatladı, vatandaşlar tahliye edildi
26.09.2019 - 16:59 | Son Güncelleme: 26.09.2019 - 17:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şirinevler'de bir apartman deprem nedeniyle çatladı. Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.
Etiketler : Şirinevler,deprem,çatlak,
652787 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/652787.aspx
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