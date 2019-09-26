Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Marmaraereğlisi açıklarında, bugün saat 13.59’da meydana gelen deprem nedeniyle, meydana gelen hasarlı binalardan vatandaşlarımızın uzak durmaları ve hasarlı binaları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 0 (282) 261 20 40, 112, 155, 156, 110 ihbar hatlarına bildirmeleri gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur” denildi.
Deprem sonrası Tekirdağ Valiliği'nden açıklama
26.09.2019 - 17:04 | Son Güncelleme: 26.09.2019 - 17:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meydana gelen deprem sonrası Tekirdağ Valiliği, vatandaşların hasarlı binalardan uzak durmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tekirdağ Valiliği,
652789 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/652789.aspx
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