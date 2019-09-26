Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi’nde saat 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin hemen sonrasında Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan bir uçak, pistin kontrolü yapıldığı için pisti pas geçti. Havalimanına iniş için sıraya giren pilotlara deprem olduğunu ve pistin kontrol edildiğini bildiren hava trafik kontrolörü, “Burada deprem oldu. Pist kapalı, pist kontrol edilecek. Şu an beklemede kalın. Ben size tekrar haber vereceğim. Bir süre beklemeniz gerekecek. Ne kadar sürecek bilmiyorum herkesin dikkatine” diyerek pilotlara bilgilendirme yaptı. Bu sırada Dubai-İstanbul seferini yapan yabancı bir havayolu şirketine ait Boeing 777 tipi tarifeli uçak pisti pas geçti. Pistte yapılan kontrollerin ardından herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine hava trafiği, kısa süreli bekleyişin ardından normal seyrinde devam etti.