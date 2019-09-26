Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valiliğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Sosyal medyada ve özellikle WatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır” denildi.