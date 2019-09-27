Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.59’da merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde oluştuğu ve Silivri’ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi de depremin büyüklüğünü 6 olarak açıkladı. Büyük paniğe yol açan depremle birlikte vatandaşlar sokaklara döküldü. Çok katlı binalar beşik gibi sallanırken iş yerlerinde ve evlerinde olanlar büyük korku ve panikle kendilerini dışarıya attı. Okullar ile bazı hastane ve AVM’ler hızla tahliye edildi. Vatandaşlar kendilerini parklara attı. Birçok kişinin de gıda stoğu yaptığı iddia edildiDepremin uzun sürmesi ve büyüklüğü Marmara depremini hatırlattı.

AFAD TEYAKKUZDA

Deprem anında toplanma alanlarının belirgin olmayışı, iletişim kanallarının kesilmesi gibi yaşanan aksaklıklar, muhtemel bir afete hazırlıksız olduğumuz ortaya çıkardı. Deprem sonrasında AFAD ve Türkiye Deprem Veri Merkezi (TDVM) ortak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “Muhtemel ihtiyaca karşın AFAD İstanbul Arama Kurtarma Birliği’ne destek olarak Sakarya, Bursa, Ankara ve Afyonkarahisar’daki dört AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nden 80 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı, İstanbul’a sevk edildi. Haberleşme için yürütülen çalışma sürüyor. AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay ekipleri bölgeye sevk edildi. Emniyet, Jandarma ve Genelkurmay’a ait hava araçları, İstanbul’un gözlenmesi için havalandı. Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay’dan ekipler olay yerine intikal ediyor. AFAD Afet Lojistik Merkezleri ise hazır hâlde bekletiliyor” ifadeleri kullanıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, depreme dair “AKOM teyakkuz hâlinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil” açıklaması yaptı.