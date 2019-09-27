Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

İstanbul’u korkutan 5,8 büyüklüğündeki deprem bina güvenliği ve kentsel dönüşüm tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. 1999 yılındaki yıkıcı depremin ardından bina güvenliği artıracak ve kentsel dönüşümü teşvik edecek önemli adımlar atıldı. Ancak aradan geçen 20 yıla rağmen dönüşüm eksik kaldı. Hâlâ Türkiye’de 6,7 milyon binanın risk altında bulunduğu ve acilen dö-nüştürülmesi gerektiği biliniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, başta İstanbul olmak üzere fay hatları üstünde bulunan binaların dönüşümü için çalışmaların hızlandırıldığını ifade etmişti. Fakat yasal düzenlemelerdeki eksiklikler ve bina sahipleri ile müteahhitlerin metrekare hesabı, daire pazarlığı bu çalışmaların hızını ciddi biçimde düşürdü. İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, dönüşümün daha süratli gerçekleşmesi için eksik kalan yasal düzenlemelerin bir an önce tamamlanması gerektiğini ama müteahhitler ile arsa sahiplerinin de dönüşümü bir rant kavgasına dönüştürmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Durbakayım “Kentsel dönüşümü hızlandırmak için öncelikle müteahhitlerin fazla metrekare hesabı yapmasından, arsa sahiplerinin de ekstra avantaj sağlama ısrarcılığından vazgeçmesinin ne kadar elzem olduğu ortada. Bakanlık ve yerel yönetimler müteahhitler ve arsa sahiplerinin orta noktada konsensüs sağlamasına zemin hazırlayacak yasal adımları hızlandırmalıdır. Manevi ve maddi kayba sebep olan veya olabilecek şekilde inşaat yapımında rol alan müteahhit, kontrol mühendisi, mimarların siciline kayıt düşülmeli. Yıllardır sektörü katleden deneyimsiz, yetersiz kişi ve firmaların verdiği tahribatın bir an önce giderilmesi gerekiyor” diye konuştu.