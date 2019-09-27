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Şişli'de deprem sonrası evin balkon çöktü
27.09.2019 - 10:20 | Son Güncelleme: 27.09.2019 - 10:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon. meydana gelen artçı depremler sonrasında çöktü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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652892 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/652892.aspx
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