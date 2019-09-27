Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Köşk ilçesinde yaşayan Yavuz Namık Demir, geçtiğimiz günlerde kulaklarında yaşadığı sıkıntıdan dolayı hastaneye gitti. Doktorların verdiği ilaçlarla bir süre normal hayatına devam eden Yavuz Namık Demir, geçtiğimiz gün aniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Kulak sıvısı patladığı öğrenilen genç adam doktorlar tarafından yoğun bakıma alındı. Demir, tedavi gördüğü hastanede genç yaşta hayatını kaybetti.

Köşk ilçesinde esnaflık yapan Yavuz Namık Demir’in ani ölümü ilçeyi adeta yasa boğarken, Namık Yavuz Demir, Köşk ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı kırsal Gökgiriş Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

NEDEN KULAKTA SIVI TOPLANMASI OLUR?

Kulakta sıvı toplanması, kulak zarı arkasında orta kulak boşluğunda meydana gelir. Kulak zarının arkasındaki havayla dolu orta kulak boşluğunun sıvıyla dolması demektir. Çeşitli sebeplere bağlı olarak kulakta sıvı birikebilir. Östaki borusunun çalışmaması ve enfeksiyona taşıyıcılık yapması ile orta kulaktaki hava basıncı düşer ve vakum oluşur. Kulak zarı, orta kulağa doğru çökmeye başlar. Zaman içerisinde sıvı gittikçe koyulaşarak zamk kıvamına ulaşır, zarın ve kemikçiklerin titreşmesine engel olup orta derecede işitme kaybı ile sonuçlanır. Problem aylarca sürerse orta kulaktaki zamk kıvamındaki sıvı, yapışıklıklara neden olur, Kulak zarı orta kulağa doğru çökmeye başlar, kulak kemikçiklerinde erimelere ve kopmalara neden olur. Yetişkinlikte kulak ameliyatı geçiren hastaların bir çoğu, çocuklukta orta kulakta sıvı birikmesi olup uygun tedavi almayan kişilerdir.

KULAK SIVISI PATLAR MI?

Kulak sıvısının patlaması, tek başına gerçekleşecek bir şey değildir. Birden fazla tetikleyici unsur buna yol açabilir. Kulakta basıncın arttığı durumlarda uzmanlar tarafından uygulanan birtakım yöntemlerle riskler ortadan kaldırılabilir.