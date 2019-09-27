Edinilen bilgiye göre, Zile Belediyesi İtfaiyesi ilçeye bağlı Selamet köyü kırsalında bir kuyuya inek düştüğü ihbarı aldı. Gelen yardım çağrısı üzerine derhal harekete geçen ekipler, ineğin düştüğü kuyuya ulaştı. 2 itfaiye eri kuyuya inerek özel kurtarma halatlarını ineğe bağladı. Kepçe desteği ile kuyudan çıkarılan ineğin yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından sağ salim sahibine teslim edildiği bilgisine ulaşıldı.
Kuyuya düşen inek kepçe ile kurtarıldı
27.09.2019 - 10:39 | Son Güncelleme: 27.09.2019 - 10:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat'ın Zile ilçesi kırsalında kuyuya düşerek mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin kepçe yardımıyla yaptığı operasyonla kurtarıldı.
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