Uyuşturucu ve uyarıcı maddeye karşı savaş açan Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bergama bağlantılı olduğu tespit edilen, 7 kişiye sabaha karşı operasyon yapıldı. Takip ve kovalamacanın ardından yapılan baskınlarda toplam 4 kilo esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 kişiden satıcı oldukları tespit edilen H.B., Ç.Ü. ve C.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ö.N.'ye uyuşturucu madde kullanımından işlem yapıldı. Gözaltına alınan S.Ü., E.Ş. ve Ş.S. ise serbest bırakıldı.