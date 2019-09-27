İstanbul'da dün yaşanan depremin ardından İstanbul Boğazı'nda çekilen çamur görüntüleri merak uyandırdı. Aşığı yağışların olduğu dönemlerde Beylerbeyi Sahili'nde görülen çamur, bugün boğaz sularını kapladı. Havadan çekilen görüntülerde Beylerbeyi Sahili'nde denizin yüzeyini kaplayan tabaka dikkat çekti. Denize akan çamurun nedeni merak konusu oldu.
İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü merak uyandırdı
27.09.2019 - 14:06 | Son Güncelleme: 27.09.2019 - 14:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Üsküdar Sahili'nden İstanbul Boğazı'na akan çamur drone ile görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul Boğazı,dikkat çeken görüntü,merak,
652952 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/652952.aspx
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