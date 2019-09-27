Alınan bilgilere göre, kaza, ilçenin Gelişen köyü yakınlarında meydana geldi. Gelişen Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan servis minibüsü, bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Kazada yaralanan 5’i öğrenci 6 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 öğrenci kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 2 öğrenci ise askeri helikopterle Van'a sevk edildi. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.
Feci kaza... Öğrenci servisi devrildi: 2 ölü 4 yaralı
27.09.2019 - 15:06 | Son Güncelleme: 27.09.2019 - 15:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Derecik ilçesinde öğrenci servis minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan öğrencilerden 2’si hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : öğrenci servisi,devrildi,yaralı,
652964 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/652964.aspx
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