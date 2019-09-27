Olay, Avcılar'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankaya giren bir şahıs çalışanları silahla tehdit edip, "Çocuğun hasta kusura bakmayın" diyerek soygun gerçekleştirdi. 30 bin TL alan şahıs bankadan çıkarak kayıplara karıştı. Soyguncu bankadan çıktığı sırada bankanın güvenlik görevlilerinin ateş ettiği fakat soyguncuyu durduramadığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bankada inceleme başlatırken soyguncuyu bulmak için de çalışmalar başladı.
'Çocuğum hasta kusura bakmayın' dedi, bankayı soydu
27.09.2019 - 15:40 | Son Güncelleme: 27.09.2019 - 15:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avcılar'da bankaya giren bir şahıs çalışanları silahla tehdit edip, "Çocuğum hasta kusura bakmayın" diyerek soygun gerçekleştirdi. Güvenlik görevlilerinin 30 bin TL alan soyguncuya ateş ettiği fakat durduramadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : banka,soygun,hasta çocuk,story_,
652971 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/652971.aspx
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