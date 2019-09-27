Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ‘Kaçakçılık Suçlarının Önlenmesine’ yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kurtalan ilçesinde, Batman-Siirt çevre yolu üzerinde farkı uygulama noktalarında durdurulan araçlar içerisinde yapılan aramalarda 2 bin 43 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir” denildi.
Siirt’te aracın farklı bölümlerine zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi
27.09.2019 - 16:28 | Son Güncelleme: 27.09.2019 - 16:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, farklı noktalarda durdurulan araçlarda yapılan aramada 2 bin 43 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.
Etiketler : Siirt,
652985 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/652985.aspx
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