Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ‘Kaçakçılık Suçlarının Önlenmesine’ yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kurtalan ilçesinde, Batman-Siirt çevre yolu üzerinde farkı uygulama noktalarında durdurulan araçlar içerisinde yapılan aramalarda 2 bin 43 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir” denildi.