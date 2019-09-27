Ege Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi Çanakkale açıklarında saat 16.35'te yer kabuğunun 7,12 kilometre derinliğinde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin merkez üssünün, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 14,87 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
Bir deprem de Ege Denizi'nde!
27.09.2019 - 16:54 | Son Güncelleme: 27.09.2019 - 17:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi'nin sitesinden geçtiği verilere göre Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Etiketler : Ege Denizi,
652991 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/652991.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER