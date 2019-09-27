Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olmasını sağlamak maksadıyla çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda; kandırılarak PKK/KCK terör örgütüne katılması sağlanan 1 örgüt mensubu; ailesi ve kendisiyle yürütülen ikna çalışması neticesinde Şırnak Habur Sınır Kapısında teslim alınmış ve Muş İl Jandarma Komutanlığına getirilmiştir” denildi.
İkna edilen terörist teslim oldu
27.09.2019 - 17:02 | Son Güncelleme: 27.09.2019 - 17:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu.
Etiketler : İkna edilen terörist,muş,
652996 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/652996.aspx
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