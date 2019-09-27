Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olmasını sağlamak maksadıyla çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda; kandırılarak PKK/KCK terör örgütüne katılması sağlanan 1 örgüt mensubu; ailesi ve kendisiyle yürütülen ikna çalışması neticesinde Şırnak Habur Sınır Kapısında teslim alınmış ve Muş İl Jandarma Komutanlığına getirilmiştir” denildi.