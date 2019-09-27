Edinilen bilgiye göre, Araklı-Bayburt karayolunda meydana gelen kazada öğrenci servisi ile Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesine çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaralandığı öğrenilirken, kaza sonrası karayolunda uzun kuyruklar oluştu.
Öğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı: 7 yaralı
27.09.2019 - 17:29 | Son Güncelleme: 27.09.2019 - 17:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’un Araklı ilçesinde öğrenci servisi ile iş makinesinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
Etiketler : Trabzon,
653005 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/653005.aspx
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