Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet birimleri, Ankara'da bazı kişilerce ATM'lere takılan aparatlarla bin 700 vatandaşın kartlarının kopyalandığını ve hesaplardan son iki ayda bir milyon lira çekildiğini tespit etti. Aparat yerleştirilen 17 ATM'nin bulunduğu bölgelerde teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, zanlıların ayrıca para çekmek isteyen yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaşarak kartlarını kopyaladıkları da belirledi. Beş şüphelinin kimliği, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden belirlendi. Ardından şahısların adreslerine baskın gerçekleştirildi. Polis, S.T, B.İ, E.I, B.S.B. ve A.G'yi gözaltına aldı. Zanlıların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada kart kopyalama aparatları ile çok sayıda banka kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen beş kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanıp ceza evine gönderildi.