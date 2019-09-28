Emniyet birimleri, Ankara'da bazı kişilerce ATM'lere takılan aparatlarla bin 700 vatandaşın kartlarının kopyalandığını ve hesaplardan son iki ayda bir milyon lira çekildiğini tespit etti. Aparat yerleştirilen 17 ATM'nin bulunduğu bölgelerde teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, zanlıların ayrıca para çekmek isteyen yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaşarak kartlarını kopyaladıkları da belirledi. Beş şüphelinin kimliği, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden belirlendi. Ardından şahısların adreslerine baskın gerçekleştirildi. Polis, S.T, B.İ, E.I, B.S.B. ve A.G'yi gözaltına aldı. Zanlıların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada kart kopyalama aparatları ile çok sayıda banka kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen beş kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanıp ceza evine gönderildi.
Bin 700 kişinin banka kartını kopyalamışlar
28.09.2019 - 08:01 | Son Güncelleme: 28.09.2019 - 08:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından "hayırsever hırsız" operasyonu düzenlendi, beş zanlı yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler : Bankakartı,ATM,hırsız,
653072 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/653072.aspx
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