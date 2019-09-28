Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Şarköy - İstanbul yolu üzeri ilçe merkezi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piknik dönüşü ilçe merkezi istikametine seyreden Serkan P. (25) yönetimindeki motosiklet, yola atlayan köpeğe çarptı.

Kaza sonrası su kanalına yuvarlanan Serkan P. ve arkasındaki arkadaşı Ahmet T. yaralandı. Yaralı 2 genç, Şarköy Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Süleymanpaşa’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.