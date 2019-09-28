Kaza, Şarköy - İstanbul yolu üzeri ilçe merkezi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piknik dönüşü ilçe merkezi istikametine seyreden Serkan P. (25) yönetimindeki motosiklet, yola atlayan köpeğe çarptı.
Kaza sonrası su kanalına yuvarlanan Serkan P. ve arkasındaki arkadaşı Ahmet T. yaralandı. Yaralı 2 genç, Şarköy Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Süleymanpaşa’ya sevk edildi.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Köpeğe çarpan motosikletteki 2 kişi su kanalına düştü
28.09.2019 - 08:42 | Son Güncelleme: 28.09.2019 - 09:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yola atlayan köpeğe motosiklet çarptı. Kaza sonrası su kanalına yuvarlanan 2 genç yaralandı.
Kaza, Şarköy - İstanbul yolu üzeri ilçe merkezi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piknik dönüşü ilçe merkezi istikametine seyreden Serkan P. (25) yönetimindeki motosiklet, yola atlayan köpeğe çarptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : su kanalı,köpek,motosiklet,
653078 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/653078.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER