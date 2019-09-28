Borçka-Hopa karayolu üzerinde bulunan Küçükköy mahallesinde Çığhala Deresi şiddetli yağışlar sonrası taşarken, taşkınlar sonucu çok sayıda iş yeri ve mahalle camisi zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışması başlatılırken, yolda ulaşım taşan dere suları nedeniyle güçlükle sağlanıyor.
Artvin'in Borçka ilçesinde sel
28.09.2019 - 09:55 | Son Güncelleme: 28.09.2019 - 09:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu.
Etiketler : Artvin,sel,
653084 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/653084.aspx
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