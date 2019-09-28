Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman'ın Gercüş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasından kaçan şüpheli araç, Midyat İlçe Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine savcılık talimatları doğrultusunda sıcak takibe alındı. Aracıyla Barıştepe Mahallesi mevkiinde tali yollara kaçan sürücü, aracı kontrol edemeyince tarlaya uçtu. Yapılan aramada aracın içinde kaçak sigaraları bulan ekipler, A.Ç.’yi gözaltına aldı. Hurdaya dönen aracı kullanan şüphelinin ayrıca ehliyetsiz olduğunu belirleyen jandarma ekipleri yaptıkları sorgunun ardından zanlıyı adli mercilere sevk ederken, kazalı araç yedi emin otoparkına teslim edildi. Savcılık soruşturması devam ediyor.