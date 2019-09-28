Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Silivri açıklarındaki sarsıntılar devam ediyor. Marmara Denizi'nde saat 14,03'te 3,8'lik deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğinin 12,2 kilometre olduğunu duyurdu. İstanbul'da geçtiğimiz salı günü 4,6, perşembe günü ise 5,8'lik iki deprem gerçekleşmişti.