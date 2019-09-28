İstanbul'da Silivri açıklarındaki sarsıntılar devam ediyor. Marmara Denizi'nde saat 14,03'te 3,8'lik deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğinin 12,2 kilometre olduğunu duyurdu. İstanbul'da geçtiğimiz salı günü 4,6, perşembe günü ise 5,8'lik iki deprem gerçekleşmişti.
Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem oldu | Son Depremler (İstanbul'da deprem)
28.09.2019 - 14:12 | Son Güncelleme: 28.09.2019 - 14:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Marmara Denizi'nde saat 14.03'te 3,8'lik deprem meydana geldi.
Etiketler : İstanbul Silivri,deprem,son depremler,istanbul deprem,
653125 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/653125.aspx
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