Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde saat 15.29 sıralarında yerin 9,5 kilometre derinliğinde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Depreme en yakın yerleşim yerinin İlçeye bağlı Bespınar köyü olduğu belirtildi.
Elazığ'da 3.3'lük deprem
28.09.2019 - 16:41 | Son Güncelleme: 28.09.2019 - 16:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi.
Etiketler : Elazığ,deprem,
653146 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/653146.aspx
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