Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi'nde yaşandı. Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu’nda görev yapan İngilizce öğretmeni Merve Şahan, 5'inci kattaki evin balkonundan beton zemine düştü. Genç öğretmenin düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler yaptıkları kontrollerde Şahan'ın öldüğünü belirledi. Genç öğretmenin cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.