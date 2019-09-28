Edinilen bilgiye göre ilçenin Ekincik Köyünde ceviz toplamak için ceviz ağacına çıkan İsmail Küçükakça (62) dengesini kaybederek yere düştü. Olay yerine çağrılan 122 ekipleri Küçükakça’nın öldüğünü belirledi. Olayın sonrası incelemenin ardından Küçükakça’nın cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Tosya’da cevizden düşen kişi öldü
28.09.2019 - 17:45 | Son Güncelleme: 28.09.2019 - 17:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde ceviz ağacından düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kastamonu,
653155 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/653155.aspx
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