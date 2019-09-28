Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu İzmit Bekirdere mevkisinde 1 otomobil, 1 tır ve 1 çekicinin karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde çalışmalar sürüyor.
Kocaeli’de korkunç trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
28.09.2019 - 22:09 | Son Güncelleme: 28.09.2019 - 22:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli TEM Otoyolu Bekirdere rampasında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA/AA
Etiketler : kocaeli,kaza,
653186 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/653186.aspx
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