Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurutuluş Mahallesi'nde bir adrese operasyon yaptı.

Operasyonda S.A, F.Y, Ö.O, M.K, M.G, A.E ve Ş.G. gözaltına alındı.

Evdeki aramada 2 tabanca, 2 hassas terazi, bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden gardiyan olduğu öğrenilen M.K'nin yanı sıra F.Y ile S.A tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.